Fitxatge frustrat de Martí Vilà per l'Andorra

El Deportivo ha rebutjat una oferta dels tricolors per incorporar el lateral que juga al seu filial

El Deportivo de la Corunya ha rebutjat una oferta de l’FC Andorra per incorporar el jove lateral català del seu filial, Martí Vilà, durant aquest mercat d’hivern, segons ha pogut saber el Diari. Vilà és un jove defensa de 20 anys nascut a Berga, i que ha tingut pràcticament tota la seva trajectòria al futbol base de l’FC Barcelona, on va arribar a guanyar una UEFA Youth League (Champions League juvenil) amb el conjunt blaugrana a la temporada 2017-2018. Un cop acabada la seva etapa en el futbol base va incorporar-se al Reus Deportiu per jugar amb el seu filial.