El MoraBanc Andorra diu adéu a l'Eurocup Axel Toupane tira a cistella davant l'oposició de David Walker. Unicaja B. Fotopress

Actualitzada 29/01/2020 a les 22:27

S'havia de guanyar sí o sí, i l'equip no ho ha fet. El MoraBanc Andorra ha perdut 84-75 a la pista de l'Unicaja de Màlaga, i ha caigut eliminat de l'Eurocup a falta de dues jornades per finalitzar el Top-16 de la competició continental.Els d'Ibon Navarro han tingut un mal inici i han arribat a perdre de nou punts, tot i que han acabat el primer quart sis punts al darrere (21-15). Al segon quart l'equip ha fet un pas endavant amb més intensitat i encert en el tir, com demostren els 12 punts de Todorovic en aquest quart i el 22-27 de parcial pels tricolors que ha fet que el duel arribés al descans amb 43-42 a l'electrònic.A la represa els tricolors han seguit amb la seva reacció i han arribat a posar-se quatre punts per davant gràcies a l'encert exterior, en un període que ha finalitzat 59-61 pel MoraBanc Andorra. Un 8-0 de sortida de l'Unicaja a l'últim quart ha complicat les coses pels del Principat, que han entrat en uns minuts de curtcircuit que l'han acabat condemnant i eliminant de l'Eurocup amb la derrota final per 84-75. Ja sense opcions per seguir endavant, els tricolors rebran a la Penya la setmana vinent, i visitaran el Tofas Bursa al març. Abans, però, diumenge es veuran les cares amb l'Estudiantes al Poliesportiu a la jornada 20 de la Lliga ACB.