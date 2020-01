Andorra obté l'or al Team Event, la nova prova del Trofeu Borrufa

L’equip tricolor supera França a la final i s’adjudica el segon or després del triomf de Clàudia Garcia al gegant

La segona jornada del Trofeu Borrufa va estar marcada per la gran novetat de la 28a edició, el Team Event nocturn que es va disputar a la tarda al Canaro. En aquest, l’equip d’Andorra, format per Clàudia Garcia, Primin Estruga, Fiona Pou i Arnau Gallardo, va obtenir la medalla d’or després de superar totes les rondes i plantar-se a la final contra França, que també va guanyar amb una excel·lent actuació dels integrants. Aquest or, però, no va ser el primer d’enguany, ja que, al matí, Garcia, que es va penjar la plata a l’eslàlom sub-16 de dilluns, va obtenir