Vicky Jiménez Kasintseva supera la primera ronda a l'Open d'Austràlia júnior

Actualitzada 27/01/2020 a les 07:07

Redacció Andorra la Vella

Vicky Jiménez Kasintseva va començar amb bon peu l’Open d’Austràlia júnior, la cita més important de la seva jove carrera, durant la matinada de dissabte a ahir. L’andorrana va guanyar la primera ronda davant la britànica Matilda Mutavdzic amb remuntada inclosa. Després de caure en el primer set per un ajustat 4 a 6, la tenista del Principat va donar un pas endavant i va adjudicar-se amb solidesa el segon i tercer, per 6 a 3 i 6 a 1. Jiménez, que afronta el torneig com a cap de sèrie número 9, disputarà demà la segona ronda contra la txeca Kristyna Lavickova. Per altra banda, en dobles, Jiménez també va disputar la primera ronda del torneig amb l’espanyola Ane Mintegi del Olmo, amb qui va cedir per un ajustat 3 a 6 i 4 a 6 davant la belga Sofia Costoulas i la croata Antonia Ruzic.