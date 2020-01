El conjunt tricolor empata contra el Nàstic de Tarragona a Prada de Moles tot i ser superior

El 2020 no està començant bé per a l’FC Andorra de cara a porteria. En quatre partits, els de Gabri Garcia només han pogut celebrar una diana, i va ser en el primer partit contra l’Olot a Prada de Moles. Des de llavors, tres partits seguits sense marcar, amb els dos últims empatant a zero contra el Badalona, la setmana passada, i el Nàstic de Tarragona, ahir a Prada de Moles. El conjunt del Principat es va mostrar superior i va millorar les sensacions respecte als dos enfrontaments anteriors, però la manca d’efectivitat de cara a porteria va penalitzar-lo tot