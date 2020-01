Govern presenta el logo dels Jocs dels Petits Estats 2021

Actualitzada 27/01/2020 a les 18:45

Els Jocs dels Petits Estats d'Europa d'Andorra 2021 han donat avui el tret de sortida amb la presentació del logo oficial de l'esdeveniment, que ha estat dissenyat per Toni Colom i que representa un peveter amb vuit franges de color, un pels colors de la bandera olímpica i per cada parròquia, més una altra que simbolitza que Andorra és terra d'acollida. Colom ha explicat que la imatge simbolitza la passió, unitat, creixement, optimisme i terra d'acollida. L'acte ha estat presidit pel cap de Govern, Xavier Espot, que ha manifestat que "aquests Jocs no són només una ocasió per explicar el nostre país al món, si no també esdevé una oportunitat de federació i de cohesió a nivell nacional". Espot també ha confirmat que la intenció és que totes les parròquies acullin al menys un dels 13 esports que hi haurà, i també que "si hi ha dubtes, no es farà una gran reforma a l'Estadi Comunal Joan Samarra abans dels Jocs, i es faran només petites reformes". Des de l'organització també s'ha desvetllat que hi haurà un concurs pel disseny de la mascota (el plec de bases es publicarà avui o demà) i que després seran els escolars del país els que triïn el nom. A més, faran falta uns 600 voluntaris per ajudar al desenvolupament dels Jocs dels Petits Estats.