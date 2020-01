Acollir uns Mundials, proper repte de la FAM

La federació i Vallnord Pal Arinsal han d’acabar d’analitzar la possibilitat de fer-ho l’any vinent

La Copa del Món d’esquí de muntanya va abaixar el teló ahir amb la disputa de la Vertical a Arinsal, on per primera vegada en les 10 edicions de la cita de la ISMF a Andorra s’ha centralitzat tota l’activitat. El balanç que es va fer tant des de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) com des de Vallnord Pal Arinsal va ser molt positiu, especialment pel que fa a la prova individual, de la qual es va dissenyar un recorregut totalment nou. Malgrat no poder coronar el cim més alt del país, l’alternativa va funcionar millor de l’esperat, ja