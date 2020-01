Gran acollida de 'Without limits', el documental que explica la història de Roger Puig

Actualitzada 25/01/2020 a les 06:59

Redacció Andorra la Vella

Els cinemes Illa Carlemany van projectar ahir a les vuit del vespre l’esperat i anunciat documental que explica la història de superació de l’esquiador andorrà Roger Puig. Without limits, un treball de la productota Capra Films es va estrenar amb una gran acollida i amb la presència del jove esportista paralímpic, la seva família i molts amics. El documental explica la història de Puig i com als 14 anys va tenir un greu accident mentre esquiava a l’estació de Saas Fee que li va causa una hemiplegia –una paràlisi a la meitat del tronc i les extremitats– a la part dreta del cos. Les seqüel·les no el van fer claudicar i va seguir lluitant fins a convertir-se en un referent de l’esport adaptat.