El MoraBanc espera poder recuperar Diagne per a la Copa

El pivot segueix fent treball específic però aviat tornarà amb el grup

Tot i que des del MoraBanc Andorra encara es mostren reticents a fixar una data concreta per al retorn a les pistes de Moussa Diagne, el pivot senegalès podria estar a punt per viatjar amb l’equip a Màlaga i disputar la fase final de la Copa del Rei, del 13 al 16 de febrer. “La data de la tornada és més pròxima que llunyana i les sensacions que té són bones”, va explicar ahir un dels entrenadors adjunts, Paco Vázquez.Absent des del 12 de desembre dels plans del tècnic Ibon Navarro per una fractura d’estrès al peronè de la cama