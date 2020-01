La FAF presenta la seva aposta per a l'e-Euro 2020

Adam Martín i Robert Roca volen gaudir de l’experiència i donar el màxim

Adam Martín Wilkshare i Robert Roca formen l’equip de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) que competirà aquest mes de març en el preeuropeu 2020 d’e-sports. Coincidint amb la celebració de l’Eurocopa 2020, la UEFA organitza l’e-Euro 2020, que es disputarà a principis de març amb el Pro Evolution Soccer (PES). Els representants andorrans agafen l’experiència amb molta il·lusió i coincideixen a assenyalar que “ho donarem tot”. El grup H, on està enquadrada Andorra, és de força nivell, amb una potència mundial com Itàlia –“que té el millor jugador del món de PES”, tal com va apuntar Roca–, Ucraïna, Montenegro,