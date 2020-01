La Comapedrosa Andorra no pujarà finalment fins al cim

Es va descartar coronar el punt més alt del país per seguretat

La cursa individual de la Comapedrosa Andorra, la Copa del Món d’esquí de muntanya que es fa aquest cap de setmana al país, no coronarà finalment el cim del Comapedrosa Andorra com estava previst en un primer moment per motius de seguretat. L’organització va fer ahir una reunió, i degut a les nevades d’ahir i les que es preveuen per al dia d’avui, van desaconsellar ascendir al punt més alt del país per motius de seguretat. El director de cursa, Carlo Ferrari, va explicar al Diari que “la cursa sortirà i acabarà segur al Xalet Igloo d’Arinsal, i avui decidirem