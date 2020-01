Despres fa un balanç positiu de la seva primera aparició al Dakar com a corredor i 'coach'

Cyril Despres va valorar molt positivament l’experiència del seu primer Dakar fent tasques de coach i de pilot a l’equip Red Bull Off Road Junior. El resident, un cop arribat del Dakar, va explicar ahir a la seu de l'Automòbil Club d'Andorra (ACA) les seves sensacions un cop conclosa l’aventura. "Ha estat molt positiu, ja que he estat 19 edicions competint per guanyar i aquesta vegada ha estat molt diferent." El pilot del RedBull, juntament amb el seu copilot Mike Horn, van trencar el motor a la jornada 3 de la prova, però es van reenganxar dues jornades més tard