La nova Copa del Món del Comapedrosa vol ser la "millor" edició

La prova es farà aquest cap de setmana amb el nou format de fer la vertical i la individual a Arinsal i demà es decidirà el recorregut definitiu

Actualitzada 21/01/2020 a les 13:23

El president de la Federació Andorrana de Muntanyisme i del Comité Organitzador, Jaume Esteve ha explicat que "el nostre objectiu és organitzar la millor prova de la Copa del Món que s'hagi fet mai", en la presentació de la competició que s'ha fet aquest matí a Arinsal. La cònsol major de la Massana, Olga Molné, ha manifestat que "la repercussió d'un esdeveniment com aquest és immensa i ens situa a l'elit dels esports d'hivern" i el director general de Vallnord-Pal Arinsal, Josep Marticella ha comentat que seguint la dinàmica de la Copa del Món de BTT, hi haurà diferents elements d'animació durant la cursa com batucades, una xocolatada, DJ's, o el repartiment de campanetes pel públic, i també ha lloat el paper dels voluntaris, uns 135 que "son gairebé professionals, molt tècnics, i amb una gran experiència i coneixements.

La Copa del Món del Comapedrosa d'esquí de muntanya es farà aquest cap de setmana a Arinsal i comptarà amb els millors esportistes d'aquesta disciplina, amb la principal novetat de la unificació de totes dues proves (individual i vertical) a Arinsal, i no com abans que es feia una cursa a Arinsal i una a Arcalís.

La decisió per decidir si les proves es faran al sector d'Arinsal o al Coll de la Botella, es prendrà demà al matí i el director de cursa, Carlo Ferrari, ha explicat que dijous s'acabarà d'establir el recorregut definitiu, que si no hi ha canvis meteorològics d'última hora, serà l'original amb pujada al cim del Comapedrosa.

Pel que fa a l'equip nacional, disputaran la cursa tots els integrants, amb Xavi Areny, David Albós, Gerber Martín, David Pérez, Sergi Casabella i Carles Serra en categoria sènior, i Andrea Sinfreu i Macel Prat en júnior. A més, Adrià Bartumeu i Euan Prieto participaran només a la cursa vertical.