Els tricolors han caigut 88-92 contra l’Unicaja en un duel vibrant i necessitaran un miracle per seguir vius a l’Eurocup

El MoraBanc diu pràcticament adéu a Europa Clevin Hannah, en una acció del partit al Poliesportiu. Fernando Galindo

Actualitzada 21/01/2020 a les 22:38

El MoraBanc Andorra ha quedat avui virtualment eliminat de l’Eurocup després de perdre contra l’Unicaja 88-92 en un duel agònic que s’ha decidit al tram final. Amb aquesta desfeta, els homes d’Ibon Navarro hauran de guanyar els tres partits que resten del Top-16, recuperar l’average amb els tres rivals, i esperar alguna derrota dels altres equips per seguir vius.Els tricolors han arrencat de manera excel·lent i dominant el joc des de l’inici, i han tancat el primer quart doblant els malaguenys al marcador 22-11, però els visitants han agafat la batuta tot seguit i han estat millor al segon període, fet que ha comportat que s’arribés al descans amb 40-37 a l’electrònic.A la represa, el duel s’ha anat tensant amb algunes decisions arbitrals força protestades i que fins i tot han fet que el públic propinés una mocadorada als col·legiats, i el MoraBanc ha seguit per davant just abans dels últims deu minuts (70-66). L’Unicaja s’ha posat per davant a set minuts per final, i el duel ha entrat llavors en un intercanvi de cops a una i altra banda de la pista, i algunes imprecisions dels locals en moments clau han fet que el conjunt andalús s’endugués el triomf i deixés molt complicada la continuïtat dels tricolors a l’Eurocup. Els tricolors visitaran el Buesa Arena diumenge per enfrontar-se al Baskonia, i el següent duel a Europa serà la setmana vinent a Màlaga.

