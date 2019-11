Raül Ferré competirà a la prova andorrana del Trofeu Andros

El jove pilot obtè una 'wild card' per a la categoria Trophée Enedis

Actualitzada 20/11/2019 a les 13:59

Redacció Andorra la Vella

Raül Ferré disputarà la prova andorrana del Trofeu Andros, el 20 i 21 de desembre. El jove pilot ha obtingut una 'wild card' després de guanyar en l'especialitat de Car Cros de les Crèdit Andorrà Gseries el 2019. Competirà en la categoria de cotxes elèctrics amb tracció al darrere, el Trophée Enedis, amb opció a competir en l'especialitat de cotxes elèctrics, anomenat Trophée Enedis. "Sortiré com sempre, és a dir, a anar tan de pressa com pugui i, si hi ha possibilitat, lluitar pel triomf. Serà un repte complicat però molt bonic d'afrontar. Veurem com es desenvolupen les diferents mànegues", ha comentat Ferré.