Lima, fins als 41 anys

22 anys i 148 dies defensant la tricolor és el nou rècord mundial del capità, una marca que seguirà creixent. El central es veu amb força per seguir a la propera Lliga de les Nacions i de cara al Premundial decidirà quan posa el punt final a una trajectòria llegendària.

Hem arribat a un punt que parlar d’incombustible per definir Ilde Lima ja és quedar-se curt. El rècord mundial que va assolir diumenge en el partit contra Turquia, en què es va convertir en el jugador que ha defensat la samarreta de la seva selecció durant més anys, ho deixa ben clar. El central va complir 22 anys i 148 dies vestint de tricolor, superant per cinc dies l’equatorià Iván Hurtado, una fita per la qual va tenir ressò arreu del món i que el va portar a rebre múltiples felicitacions a través de les xarxes socials. “Estic orgullós perquè

#1 Laura

(19/11/19 16:14)