Dani Garcia i Francisco Pérez s'enduen la medalla d'or a l'Open internacional de veterans

La Fandjudo va organitzar dissabte el primer Open internacional de veterans al centre esportiu dels Serradells, en una competició que va comptar amb una setantena de lluitadors i que va acabar amb quatre podis per als representants d’Andorra.

Les medalles d’or van ser per a Dani Garcia en la categoria de menys de 73 quilos, i per a Francisco Pérez, que va vèncer entre els participants de més de 90 quilos. A més, tant David Soliva com Laurent Caraguel també van aconseguir un metall després de finalitzar en tots dos casos en tercera posició.

El campionat va comptar amb judokes d’Espanya, França,