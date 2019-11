Andorra es torna a enfrontar avui a Turquia, en categoria sub-21

Per segona vegada en només tres dies, la selecció andorrana s’enfrontarà a la de Turquia a l’Estadi Nacional. Aquesta vegada serà en categoria sub-21, tot i que hi haurà més d’un jugador que repetirà a les dues cites. Per part del combinat tricolor, Jordi Aláez, Joan Cervós i Álex Martínez podrien enfrontar-se avui (18 h) per segona vegada als turcs, a més de Ricard Fernández, Cucu, que va ser a la convocatòria de l’absoluta però no va arribar a jugar. Per part de Turquia, Ahmed Kutucu, que va disputar 85 minuts del duel de diumenge, i Berkay Özcan, que va