El MoraBanc Andorra ja pensa a tancar el 'top-16'

L’equip tricolor paeix la victòria davant Unicaja pensant en la Virtus

El triomf davant l’Unicaja de Màlaga ha rellançat les aspiracions i les il·lusions del MoraBanc Andorra. Quatre victòries consecutives i la visita de la Virtus de Bolonya dimecres a l’Eurocup per precintar, si és que encara no ho està, l’accès per al top-16 de la competició per segona temporada consecutiva. Ara mateix, amb els italians i el Promitheas Patras ja classificats, el MoraBanc vol discutir l’ordre final de la taula, com a gran repte en les tres jornades restants. “Lluitarem per quedar primers o segons de grup perquè així podem evitar rivals més potents dels altres grups. Per tant, la