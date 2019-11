Andorra perd contra Turquia, però acaba cinquena de grup, una situació que mai havia passat

La selecció andorrana va tancar ahir una nova fase de classificació, la tercera consecutiva, que ha estat marcada més pels èxits que pels fracassos. Després d’assolir un triomf històric davant Moldàvia fa un mes i un altre empat a dos gols a Albània dijous passat, Andorra no ha acabat en l’última posició del grup en una fase de classificació per primera vegada en la seva història. Ha sumat quatre punts, un més que Moldàvia, i un menys que el rècord tricolor, assolit durant el Premundial d’Alemanya 2006. Aquesta nova gesta per al petit combinat andorrà només fa més que denotar