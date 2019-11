La ratxa de victòries de l'Enfaf s'atura amb un empat contra el Mirasol (3-3)

Actualitzada 17/11/2019 a les 07:06

Redacció Andorra la Vella

L’Enfaf havia comptat els seus partits per victòries en aquest inici de temporada, però ahir la ratxa es va quedar en vuit triomfs seguits després que les de José Antonio Martín empatessin a la Borda Mateu contra el Mirasol-Bacó Union per 3 a 3. Les tricolors van arribar al descans amb 1 a 2, però a la represa, Marina Fernández, autora també del primer gol, i Èrica Gonçalves van capgirar el marcador. No obstant, a quatre minuts per arribar al final del temps reglamentari, el Mirasol va fer l’empat i va portar al repartiment de punts. Malgrat les taules, l’Enfaf és líder del grup 1 de Primera Catalana, a falta del duel d’avui del Cerdanyola del Vallès.