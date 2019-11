Objectiu: seguir en ratxa

El MoraBanc espera continuar la bona dinàmica de resultats i de joc davant un Unicaja que té un balanç igual al dels tricolors

Poques vegades el MoraBanc Andorra té la possibilitat de dir que ve de sumar dues victòries consecutives com a visitant, una a l’ACB, a la pista del Movistar Estudiantes, i una altra a l’Eurocup, a Alemanya, contra l’Ulm, les quals se sumen a una altra a casa en competició continental davant el Mònaco. És evident que no és una ratxa molt gran, però suficientment bona com per destacar el bon moment que travessa l’equip a nivell de resultats, com també de joc. I l’objectiu que té avui (18 hores) al Poliesportiu el conjunt dirigit per Ibon Navarro no és cap