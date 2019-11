Les alegries al futbol andorrà d’aquesta setmana no s’han limitat a l’empat de l’absoluta a Albània. Ahir, la sub-17 va assolir una victòria de mèrit en el segon partit del Preeuropeu que disputa a Irlanda davant d’Israel. Un gol de Marc Rodrigues al minut 75 va permetre al conjunt dirigit per Òscar Sonejee sumar un triomf molt patit que es va complicar amb un penal en contra al 88’. Per sort, Nuhi va errar i Andorra es va endur els tres punts. “El futbol ha sigut just i estem contents perquè hem sapigut patir fins al final. Ha sigut increïble”,