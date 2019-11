Gabri veu amb bons ulls el Nacional

La plantilla de l’FC Andorra s’exercita a l’Estadi i contacta amb la nova gespa

“L’Estadi ens ha causat una bona impressió, la pilota corre bé, i és el que ens agrada i ens interessa, que la pilota vaig ràpid.” Per complicacions derivades per la neu i amb el terreny de Prada de Moles gelat, la plantilla de l’FC Andorra va preparar ahir a l’Estadi Nacional el seu compromís de lliga de diumenge davant l’Ebro. El tècnic de l’FC Andorra, Gabri García, es va felicitar per l’estat de la nova gespa i la sessió de treball dels tricolors en el possible escenari de l’eliminatòria de Copa podria obrir la porta a suposicions que, de moment,