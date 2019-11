Dos gols de Cristian Martínez atorguen un històric empat a la selecció a Albània en un partit molt sòlid i seriós

Les alegries, en una selecció petita i orgullosa com Andorra, tenen un sabor especial. Deixen un pòsit més intens, un bouquet més potent i una càrrega de mèrit bestial, sobretot per l’exclusivitat de les ocasions i per esdevenir quelcom gairebé extraordinari. L’Elbasan Arena d’Albània ja pot formar part dels capítols històrics a la trajectòria de la tricolor. Cristian Martínez, amb un doblet, ho va certificar, i Aláez, fantàstic el seu esforç i el seu partit, Gomes i la resta del grup van obrir la porta. Mai a la història l’absoluta havia marcat dos gols fora d’Andor­ra en partit oficial i