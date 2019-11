L'eliminatòria de Copa del Rei no es mourà d'Andorra

El reglament permet disputar el partit sobre gespa artificial i el club ni s’ha plantejat traslladar l’emparellament a fora

L’accés a la primera eliminatòria de Copa del Rei suposa per a l’FC Andorra la visita d’un dels 16 equips de Primera Divisió que no disputen la Supercopa d’Espanya. El reglament no obliga a celebrar l’eliminatòria, a partit únic, en gespa natural i, per tant, l’equip tricolor no haurà de traslladar l’enfrontament bé al Comunal o, en el pitjor dels casos, fora del Principat. Per tant, tenint en compte que el partit es pot disputar sobre gespa artificial homologada, l’únic canvi que podria patir l’eliminatòria és d’escenari, però sempre a Andorra. En aquest sentit, una de les opcions que es