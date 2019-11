El pilot mallorquí posarà fi a 17 anys de carrera al GP de València

Jorge Lorenzo anuncia la retirada entre llàgrimes Jorge Lorenzo a la roda de premsa d'ahir a Xest. AGÈNCIES

Actualitzada 15/11/2019 a les 06:36

Redacció Xest

La sala de premsa del circuit Ricardo Tormo de Xest es va omplir ahir de gom a gom després que Jorge Lorenzo convoqués una roda de premsa extraordinària. El motiu? “Hi ha quatre dies més importants que els altres a la vida: quan debutes, quan guanyes la primera cursa, quan guanyes el primer Mundial i quan anuncies la retirada. Aquest dia ha arribat per a mi”, va explicar entre llàgrimes el pilot d’Honda, que diumenge disputarà la seva última cursa, a València.

Lorenzo va assenyalar que la seva motivació ha baixat en picat després d’haver realitzat la pitjor temporada al Mundial, en què les lesions l’han complicat molt i no s’ha classificat ni una sola vegada entre els deu millors. “La muntanya era massa alta per a mi i no trobava la motivació ni la paciència per intentar-la pujar. Sabeu que m’agrada córrer, la competició i aquest esport, i m’agrada guanyar. Però soc realista i ara això no era possible”, va comentar. El mallorquí posa fi a una carrera de 17 anys, en els quals ha assolit cinc títols mundials, dos a 250 centímetres cúbics (el 2006 i el 2007) i tres a MotoGP (el 2010, el 2012 i el 2015).