Laia Pi guanya a Vall-de-roures i es proclama campiona d'Espanya de trial femení B

Laia Pi va proclamar-se campiona d’Espanya de trial de la categoria femenina B després d’imposar-se a l’última prova del certamen, que es va celebrar a la localitat aragonesa de Vall-de-roures. La pilot va vèncer la cursa amb 15 punts de penalització i a la general va imposar-se a la catalana Mariona Tasias per només dos punts (88 a 86). A la cursa aragonesa també va ser-hi Alexia Lladó, que va finalitzar cinquena.

A més, també van participar altres pilots de la Federació Motociclista d’Andorra, com Jordi Lestang, tercer en categoria júnior, o Pere Aché, 20è en TR4. Per últim, Yago Parellada va ser vuitè en veterans i Jan Gabriel va pujar al podi amb un tercer lloc juvenil.