Govern atorga més de 87.000 euros per a 13 federacions

Actualitzada 14/11/2019 a les 07:04

A proposta de la la titular de la cartera de Cultura i Esports, Sílvia Riva, el consell de ministres va aprovar ahir l’adjudicació de les ajudes per a l’any 2019 a les entitats esportives. En aquest sentit, l’executiu ha atorgat 87.330,91 euros per a 13 federacions esportives, entre les quals la de canoa-caiac, d’esports de gel, judo, natació, vòlei o karate. Aquesta nova remesa de subvencions té l’objectiu de finançar els programes esportius vinculats a la preparació dels Jocs dels Petits Estats que se celebraran el 2021 al Principat, així com els programes esportius que no van ser finançats mitjançant l’atorgament de subvencions de la convocatòria anterior.