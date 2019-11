El MoraBanc, virtualment classificat per al Top-16

La Virtus guanya a la pista del Maccabi i en posa en safata l’accés

Un gran darrer quart amb un parcial de 10 a 25 va permetre a la Virtus de Bolonya aconseguir la victòria a la pista del Maccabi Rishon LeZion (79-85). D’aquesta manera es va donar el primer supòsit per tal que el MoraBanc tingui ja virtualment i gairebé precintada la classificació per al Top-16 de l’Eurocup per segona temporada consecutiva.

La victòria de dimarts al Ratiopharm Arena suposava la quarta de l’equip tricolor en aquesta fase, una xifra a la qual poden arribar encara Maccabi i Ratiopharm Ulm –si guanya els tres partits que resten–, el MoraBanc els perd tots i els