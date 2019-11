Segona posició per a Gorka Arajol i cinquè lloc per a la tripulació 'Wave' a Arenys de Mar

Actualitzada 13/11/2019 a les 07:28

Redacció Arenys de Mar

Amb una flota de 241 regatistes de vela lleugera inscrits, la 31a edició del Gran Premi Principat d’Andorra va repartir un segon lloc per a Gorka Arajol, el tercer per a Eduard Arajol i una cinquena posició per a la tripulació andorrana Wave a la seva categoria. Dissabte, les condicions meteorològiques van millorar amb el pas de les hores, el vent també es va mostrar comprensiu i totes les classes van fer una prova. La presència andorrana es va manifestar en Laser Standard, amb els germans Eduard i Gorka Arajol, i en creuer, amb Quim Ferrer, Lluís Molné, els germans Òscar, David i Marc Ramon, i Pere Vila a bord del Wave amb el seu armador, Craig M. Clark.