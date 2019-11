Margot Llobera diu adeu al somni de ser al Dakar 2020

Margot Llobera no complirà el seu somni de ser al Ral·li Dakar. Almenys a l’edició del 2020, que arrencarà el proper mes de gener. La pilot ha hagut de renunciar finalment a ser a l’Aràbia Saudita perquè no ha pogut quadrar el pressupost necessari, ja que a l’últim moment un dels patrocinadors que tenia emparaulats per al Dakar ha caigut.

La jove esportista va enviar ahir una carta a ASO (empresa organitzadora del Dakar) per anunciar aquesta renúncia a la plaça que s’havia guanyat al Merzouga Ral·li durant el mes d’abril. L’organització li havia guardat el dorsal 101, ja que havia