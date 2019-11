Lluís Marín vol fer un pas endavant

L’objectiu de la FAE és que sigui més determinant a les fases eliminatòries a la Copa del Món

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) va presentar ahir a la seu de Financera d’Assegurances la nova temporada de la modalitat de boardercross en surf de neu, que seguirà tenint Lluís Marín com a principal esportista, en un equip que també comptarà amb Maeva Estévez. L’objectiu de Marín per a aquest nou curs serà que “sigui més determinant a les fases eliminatòries”, segons va explicar el director tècnic de la FAE, Carles Visa, que hi va afegir que “a les qualificacions és un dels més ràpids i si millora en aquest aspecte podrà obtenir millors posicions”. Pel que fa a Estévez,