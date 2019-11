Els tricolors han derrotat al CE Andratx per 3-0 amb gols de Pachón, Bover i Vilanova

Actualitzada 13/11/2019 a les 20:51

Redacció Andorra la Vella

L’FC Andorra ha superat el CE Andatx per 3-0 a la prèvia de la Copa del Rei i s’enfrontarà al desembre a un equip de Primera Divisió, excepte Barça, Madrid, Atlètic de Madrid i València, a la primera ronda d’aquesta competició.

Pachón ha avançat els tricolors al minut tres amb una gran definició després d’una assistència de Gaffor, però els visitants no s’han enfonsat i també han gaudit d’ocasions per empatar, com amb un tir de Gero que ha acabat traient Miguel Bañuz. Pinga, de la seva banda, hagués pogut ampliar la diferència pels homes de Gabri, però entre el porter i el pal, han evitat que anotés el seu primer gol com a tricolor, i el marcador ha arribat amb l’1-0 al descans.

A la represa ho ha intentat primer Bernat amb un tir que ha tret Bañuz, i ha respost Forgas amb una rematada de cap que ha sortint fregant el pal. Tot seguit ho ha provat Oriol Dot, i a la tercera ha anat la vençuda amb el 2-0 de Rubén Bover al minut 58 després d’una gran jugada individual. I encara hi ha hagut temps pel tercer, obra d’Adrià Vilanova després d’un córner a les acaballes del partit.

El sorteig de la primera eliminatòria de la Copa del Rei serà diumenge a les 12.30 hores, precisament mentre els tricolors juguin, de nou a Encamp, partit de lliga contra l’Ebro.