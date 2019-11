Margot Llobera no participarà al Dakar 2020

Actualitzada 12/11/2019 a les 18:19

NO VAMOS AL DAKAR

Gracias a todos los que me habéis ayudado a llegar hasta aquí! No me detengo y asumo con responsabilidad este nuevo reto de estar en la salida de 2021.

SEGUIMOS.

Margot pic.twitter.com/2KsoREy6Xb — Margot Llobera (@MargotLlobera47) November 12, 2019

La pilot Margot Llobera finalment no podrà disputar l’edició del 2020 del Ral·li Dakar, que arrencarà el 5 de gener a la ciutat de Yeda, a l’Aràbia Saudita. El motiu clau, segons ha explicat ella mateixa en un comunicat i a les xarxes socials, ha estat la caiguda d'un dels principals patrocinadors d'aquest any, i, per tant, la falta de recursos econòmics necessaris per competir. El fet l'ha portat a reflexionar si competia amb uns mitjans limitats o se seguia preparant un any més i la resposta ha estat no arriscar-se a abandonar prematurament en la seva primera participació i remetre una carta a ASO, organitzador de la carrera, comunicant la seva baixa en la llista de pilots inscrits.La jove esportista explica en un vídeo publicat al seu compte de twitter que es tracta d'una carrera "molt dura i perillosa i es necessiten uns mínims per anar, que no hem aconseguit, i, per tant, hem decidit fer un pas al costat. Crec que és el més racional i assenyat, per més que ens dolgui".