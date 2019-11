Irineu Esteve desitja repetir els grans resultats del curs passat, on va assolir dos Top-10 i es va mantenir gairebé sempre al Top-30

La consolidació dels resultats és el gran objectiu que des de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) s’ha traçat per a aquesta temporada per a l’equip andorrà d’esquí de fons. Irineu Esteve vol repetir els grans resultats de l’any passat, en què gairebé no va baixar del Top-30 i va arribar a signar dos Top-10. Per al tècnic, Joan Erola, “si manté les posicions serà una bona temporada, tot i que aspirem a poder millorar”. El mateix Esteve va afegir, tocant de peus a terra, que és evident que el somni de fer podi sempre es té al cap, però que