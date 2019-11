Exhibició i patiment tricolor per posar peu i mig al Top-16

El MoraBanc Andorra ha superat 87-99 al Ratiopharm Ulm a domicili

Actualitzada 12/11/2019 a les 21:42

El MoraBanc Andorra ja té la classificació virtual pel Top-16 després d'imposar-se a domicili al Ratiopharm Ulm per 87-99 en un duel boig i amb alternances. L'arrencada dels tricolors ha estat simplement espectacular, amb un 10/13 en triples que ha arribat a situar una màxima diferència de 22 punts pels del Principat al segon quart, però els homes d'Ibon Navarro han fet un tercer període horrible que s'ha tancat amb l'Ulm a només un punt (73-74). De fet, als últims deu minuts s'han arribat a situar per davant, però al tram final el MoraBanc ha fet un partit seriós i intel·ligent per acabar tancant la victòria. Si el Maccabi Rishon LeZion perd demà a casa contra la Virtus de Bolonya, la classificació dels tricolors pel Top-16 ja serà gairebé definitiva a l'espera del basket-average.

Clevin Hannah amb 20 punts, 8 assistències i 28 de valoració ha estat el jugador més destacat del partit, i també ha tingut una gran actuació David Walker, amb 17 punts i 23 de valoració.