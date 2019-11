El MoraBanc vol encarrilar a Ulm el pas al Top-16

En cas d’imposar-se al Ratiopharm, i en funció dels altres resultats, els tricolors tindrien la classificació quasi segellada

El MoraBanc Andorra visita aquesta tarda (19.30 hores) el Ratiopharm Ulm a la setena jornada de l’Eurocup, amb l’objectiu de deixar pràcticament fet el pas al Top-16 de la competició continental. En cas de vèncer a Alemanya, i sempre que perdi el Maccabi Rishon LeZion contra la Virtus de Bolonya, la classificació per a la següent ronda serà ja virtual en ’espera de possibles empats i basket average.

David Jelínek, tot i que ja ha començat a tocar pilota, no estarà disponible per al matx d’aquest vespre. El tècnic ajudant, Paco Vázquez, va manifestar que “hem guanyat els dos últims partits