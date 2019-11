“La Copa pot ser un premi molt maco”

Miguel Bañuz encara no ha tingut oportunitats amb l’Andorra, però segueix treballant esperant el seu moment, que pot venir a la Copa.



Quina és la clau de la gran temporada?

En començar vam dir d’anar partit a partit. A casa hem estat a un bon nivell i crec que estem bé, a dalt, i si seguim fent les coses així podem lluitar per estar a dalt, per què no?



Vostè té molta experiència, però no està tenint oportunitats. Com ho porta?

En l’àmbit personal m’agradaria jugar, com a tot el món, i no ho oculto, però al final el que vull és que l’equip