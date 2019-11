El MoraBanc suma la primera victòria com a visitant aquest curs a l’ACB en una exhibició de fortalesa mental

Guanyar a domicili a la Lliga Endesa requereix una gran maduresa mental, a banda de talent, òbviament. El MoraBanc Andorra, com molts altres equips de la part mitjana de la taula, sempre ha tingut dificultats per superar moments complicats quan juga lluny del Poliesportiu. L’historial de partits a fora ho reflecteix clarament. Per exemple, fins ahir, en vuit visites a la pista del Movistar Estudiantes, el conjunt del Principat només havia estat capaç de guanyar en una ocasió. En molts d’aquests enfrontaments a Madrid va faltar un punt de fortalesa mental, un aspecte pel qual els homes d’Ibon Navarro van