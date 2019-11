La FAE vol consolidar els resultats de fons

El tècnic, Joan Erola ha explicat que l'objectiu principal de la federació és consolidar-se en Copa del Món

11/11/2019

Andorra la Vella

La Federació Andorra d'Esquí (FAE) ha presentat aquest matí els objectius en la disciplina de fons per a la temporada que està a punt de començar. Els reptes no han variat gaire respecte el curs passat i la voluntat dels tècnics és consolidar els resultats obtinguts amb el concurs d'Irineu Esteve i Carola Vila. En aquest sentit el tècnic, Joan Erola, ha exposat que l'objectiu principal és "consolidar-nos en Copa del Món, ja que aquesta temporada no hi ha Mundial ni Jocs Olímpics". Irineu Esteve no ha amagat que la seva gran il·lusió és aconseguir alguna vegada un podi, però "un top-10 ja és força complicat i s'han de donar molts factors per aconseguir-ho". Esteve, a més, treballa per arribar al Tour d'Ski en les millors condicions. Per part seva, Carola Vila ha explicat que aquest és un any important per a ella ja que canvia de categoria i es vol centrar en Copa d'Europa per poder comprovar "en quin nivell ens trobarem". Els dos fondistes iniciaran ara una estada a Itàlia.