España correrà els Ice Gladiators i el Trofeu Andros

Disputarà l’AMV Cup, la competició paral·lela reservada per a motos

Cristian España no participarà finalment al Ral·li Dakar del proper mes de gener i disputarà els Ice Gladiators i el Trofeu Andros, tal i com va anunciar ahir ell mateix al seu compte de Facebook.

El pilot havia estat estudiant durant els últims mesos la possibilitat de córrer el Dakar, ja que comptava amb una moto i un equip (no es tractava del conjunt GasGas), però estava acabant de buscar patrocinadors per poder sufragar el cost de la seva participació. Finalment no disputarà el ral·li més dur del món, que enguany es farà a l’Aràbia Saudita a principis de gener, i