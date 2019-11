El CV Encamp perd contra el San Roque Batán

Actualitzada 11/11/2019 a les 07:21

Redacció Las Palmas de Gran Canària

El CV Encamp va caure derrotat per 3 sets a 0 contra el Suac San Roque Batán a la sisena jornada de la Primera Divisió Nacional espanyola, la tercera categoria del voleibol del país veí.

El conjunt encampadà va començar el partit amb mal peu, ja que va perdre la primera mànega per 25-18. Els del Principat van intentar reaccionar a la segona mànega a Las Palmas de Gran Canària, però no van poder trobar el seu millor joc i van caure encara de manera més contundent, ja que el marcador del segon set va reflectir un 25-11. Per últim, els canaris no van voler cap tipus de sorpresa, i van acabar el partit per la via ràpida amb un 25-14 a la tercera i definitiva mànega.

Amb la derrota, el CV Encamp ocupa la novena plaça a la classificació amb dues victòries i quatre derrotes. La propera jornada, els del Principat jugaran a casa (dissabte a les 18.00 hores) contra el CV Sant Martí, un dels equips de la part alta de la taula.