El Seat Andorra HC encaixa la setena derrota en vuit partits (1-4)

Actualitzada 10/11/2019 a les 07:04

Redacció Andorra la Vella

El Seat Andorra Hoquei Club continua tenint problemes en aquest inici de temporada. El conjunt dirigit per Wiffy Balart, que enguany ha patit molts canvis a la plantilla, va encaixar divendres al vespre una nova desfeta, la setena en els vuit enfrontaments que ha disputat aquest curs. Una situació que els deixa a la penúltima posició de la classificació del seu grup de Primera Catalana. Els del Principat van caure aquest cop contra el Lleida Llista B per 1 a 4. Primer es va avançar l’equip visitant, però al descans el resultat era d’1 a 1 gràcies al gol d’Àlex Garcia. No obstant, els lleidatans van fer el segon a falta de 10 minuts per al final del partit i els tricolors es van deixar anar fins a l’1 a 4 final. “Ens està costant, però estem treballant i entrenant bé. Encara queda però necessitem guanyar sinó serà més difícil sortir de la part baixa”, valorava Balart sobre el duel de divendres i la situació actual de l’Andorra HC.