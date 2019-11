El MoraBanc visita l'Estudiantes recarregat de confiança

El triomf contra el Mònaco fa pujar la moral dels tricolors per assolir la primera victòria a domicili a l’ACB

Després d’encaixar tres der-­rotes seguides, dos de les quals a casa, el MoraBanc An-

dorra va regenerar la seva confiança amb la contundent victòria de dimarts passat contra el Mònaco per 27 punts. Tot i que en la desfeta anterior contra el Múrcia l’equip no va fer un partit “desastrós”, tal i com va dir Ibon Navarro després del triomf a la Eurocup, aquest va deixar un regust necessari per afrontar la visita d’avui (12.30 h) a la pista del Movistar Estudiantes. “L'equip està molt bé, vam sortir reforçats del partit de Mònaco. Vam mostrar una solidesa defensiva molt remarcable i