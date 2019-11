Els d’Ibon Navarro, expulsat al tercer quart, s’han imposat 79-87 i han sumat el primer triomf a domicili a la Lliga endesa

El MoraBanc Andorra venç a la pista de l'Estudiantes Jeremy Senglin penetra a cistella durant el partit a la pista de l'Estudiantes. ACB Photo / E. Candel

Actualitzada 10/11/2019 a les 14:33

El MoraBanc Andorra ha aconseguit la primera victòria lluny del Poliesportiu a la Lliga ACB després d’imposar-se 79-87 al Movistar Estudiantes en un partit boig. Els tricolors han sortit millor d’inici i han arribat a vèncer per 14 punts a la primera meitat, però just abans del descans, el conjunt madrileny ha reaccionat i la diferència al descans era de set amunt pels tricolors (34-41).

A la represa, el partit ha embogit i Ibon Navarro ha estat expulsat per dues tècniques seguides. El tècnic ha protestat una falta sobre Tyson Pérez, li han assenyalat la primera, i ha respost aplaudint a l’àrbitre, que li ha xiulat la segona i l’ha acabat expulsant. Els tricolors s’han mantingut per davant durant tot el duel, però sense acabar de trencar el partit, mentre que els locals buscaven una remuntada final que no s’ha acabat produint i el matx ha finalitzat amb el 79-87 definitiu.

Moussa Diagne ha estat el màxim anotador tricolor amb 14 punts, en un duel en què fins a cinc jugadors del MoraBanc Andorra han estat per sobre dels 10 punts.

Els homes d’Ibon Navarro marxaran directament des de Madrid a Ulm (Alemanya), on dimarts s’enfrontaran al Ratiopharm Ulm en un nou duel de l’Eurocup.