Tornar a guanyar

L’FC Andorra rep el CE Sabadell, segon classificat a la lliga, amb l’objectiu de sumar els tres punts després de tres empats seguits

Actualitzada 09/11/2019 a les 07:07

Marc Basco Andorra la Vella

D’un os dur de rosegar a un altre. Després de sumar un gran punt a la visita a l’Estadi Johan Cruyff contra el Barça B, l’FC Andorra rep aquesta tarda un altre equip de la part alta de la classificació, el Centre d’Esports Sabadell, que arriba a Encamp com a segon classificat del grup 3 de la Segona Divisió B. Els tricolors venen de tres empats seguits, i cinc en els últims sis partits, i el tècnic Gabri García va manifestar que “el nostre objectiu és sumar els tres punts i guanyar, portem tres empats però hem fet partits interessants, i ara a casa en aquests dos partits seguits hem d’intentar sumar els tres punts”.

Després d’una passada temporada complicada en què va lluitar per no baixar fins a l’última jornada, el Sabadell ha fet enguany un pas endavant i està instal·lat a la part alta de la classificació amb l’exjugador Antonio Hidalgo, que va arribar al tram final del curs passat, com a entrenador.

Sobre el Sabadell, Gabri va manifestar que “és un equip complicat, porta molt bona dinàmica, està per sobre nostre i ens posarà les coses molt difícils”, i va afegir que “ells també intenten ser dominadors del joc i fer possessions llargues, i són un equip interessant”. A més, va destacar que “sempre tenen opcions d’estar a dalt per infraestructura, estadi, ciutat i afició. Crec que estan fent les coses molt bé i això s’està veient”.

Gabri no podrà comptar amb Moha Keita, sancionat i lesionat, mentre que Gaffor tornarà a estar disponible després de perdre’s el duel contra l’FC Barcelona B. Els últims duels l’equip ha jugat amb cinc al darrere i tres centrals, i preguntat sobre si repetiria el sistema, Gabri va manifestar que “ho veurem, ens hem adaptat als jugadors que hem perdut, i els entrenadors ens hem d’adaptar els jugadors que tenim dintre d’una idea de joc”. A més, va manifestar que “amb aquest sistema hem empatat els tres i hem encaixat poc, però tot i tenir tres centrals, seguim sent l’equip que volem ser i hem estat dominadors del joc”. Els tricolors jugaran tres partits en nou dies amb l’entrada en escena de la Copa del Rei, però no va aclarir si farà rotacions pensant en aquest aspecte.



900 minuts sense perdre

La gran temporada dels tricolors s’està forjant des del darrere, i és que l’FC Andorra és l’equip de tot el futbol professional espanyol (Primera, Segona i Segona B) que més minuts porta sense anar dar­rere al marcador, segons les dades de @vintage_stats. Els homes de Gabri ja sumen 900 minuts sense perdre, i només han anat a remolc a la primera jornada contra l’Espanyol B, des de llavors l’FC Andorra sempre ha anat guanyant o empatant.

A més, els tricolors són l’únic equip del grup 3 de Segona B que no ha encaixat cap gol a les primeres meitats, i és que les sis dianes que han rebut fins al moment han estat anotades entre els minuts 45 i 90 dels partits.



250 Arlequinats a Encamp

El Centre d’Esports Sabadell va anunciar ahir que uns 250 aficionats acompanyaran l’equip al duel d’aquesta tarda. L’afició del conjunt sabadellenc ja va desplaçar-se en massa a l’Estadi Johan Cruyff pel duel dels catalans contra el Barça B, i avui repetiran l’expedició.