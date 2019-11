Els isards volen guanyar Bòsnia per aspirar a l'ascens

La selecció afronta el duel amb 9 canvis a la llista respecte a Turquia

Els isards afronten avui (17 hores, Estadi Nacional) el segon partit de la temporada de l’Europeu Conferència 2 Sud, en la qual l’objectiu és el de tornar a la Conferència 1. Per fer això, el combinat dirigit per Peter Ambor i Josep Magallon necessita una victòria contra Bòsnia i Hercegovina, especialment després de caure amb claredat a Turquia en el duel inaugural. “Si volem assolir l’objectiu, tot passa per aquest partit”, va comentar Maga en la roda de premsa prèvia al duel.

Per a aquest enfrontament, els dos seleccionadors han realitzat fins a nou canvis a la llista respecte a la