Els canvis a la Copa del Món han fet que hagin baixat llocs, però els registres s’han mantingut

Els Casal, orgullosos de la seva temporada Els integrants de l'equip de curses de muntanya de la FAM, a la seu central de MoraBanc. A. C.

Actualitzada 09/11/2019 a les 07:06

Albert Canes Andorra la Vella

Els germans Casal, Òscar i Marc, han finalitzat la temporada en la 21a i 24a posició respectivament de la classificació general de les Migu Run Skyrunner World Series. L’any passat el Marc va tancar el podi mentre que l’Òscar va ser cinquè. Tenint en compte la gran baixada de llocs, molts podrien pensar que han fet un pas enrere important, però la classificació d’enguany no mostra la realitat del rendiment dels dos corredors andorrans, que han mantingut uns registres molt similars als del curs passat en cada cursa, amb uns percentatges de diferència de temps respecte als líders molt semblant i regular.

Els canvis en l’organització de la Copa del Món, que van agrupar diverses disciplines, van premiar a l’hora de puntuar per a la general els que tenen més nivell, en comptes dels que mostren més regularitat. “Jo potser estic més orgullós aquesta temporada que l’anterior perquè he estat molt competitiu des de principi fins a final de curs”, va afirmar ahir amb contundència Òscar. El seu millor resultat va ser una quarta plaça a la Xina, però sobretot destaca que excepte a la cursa del Comapedrosa, ha mantingut una diferència de temps respecte els guanyadors del quatre o cinc per cent.

El seu germà Marc ha mostrat un rendiment de temps similar, amb la diferència que la seva temporada ha anat de menys a més de manera clara, fins a assolir en l’última cursa un 5è lloc a la Pirin Ultra de Bulgària. A ell li va quedar “l’espina” de no poder competir a la darrera prova de Limone per una gastroenteritis. “Mirant els resultats i els percentatges, he d’estar satisfet, tot i que la posició final estigui lluny de la de l’any passat”, valorava el Marc, que lamentava no haver competit en la darrera prova i assenyalava que “no hauria perdut tantes posicions si l’hagués pogut córrer”.



Motivació pel curs vinent

Demanats per si es veuen amb ganes de seguir una temporada més competint a l’alt nivell, els Casal van apel·lar a la motivació, un aspecte molt important. Qui la va renovar només veure el calendari va ser l’Òscar, que va comentar que “vaig veure que hi havia curses noves, com la del Canadà, i em va motivar per continuar”. El Marc potser necessitarà més temps per regenerar-la. A més, va destacar que hi ha corredors joves que venen amb molta força, una de les altres valoracions positives del balanç. “La sensació és que hem consolidat l’equip. S’està veient que tenim gent a baix que està creixent”, va indicar el selecccionador, Fabrizio Gravina.