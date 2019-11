Special Olympics Andorra vol acollir uns Jocs Europeus el 2022

L’entitat posa en marxa la secció d’esports d’hivern ampliant l’equip d’alpí a altres disciplines

Amb els Jocs Special Olympics celebrats a Andorra la Vella i la Seu d’Urgell el 2018, i els Jocs Mundials d’Abu Dhabi d’enguany, Special Olympics Andorra s’ha situat com una de les entitats esportives per a gent amb diversitat intel·lectual més reconegudes en l’àmbit internacional. Ara, l’ens vol seguir creixent posant en marxa la nova secció d’esports d’hivern, que serà una ampliació de l’equip creat anys enrere d’esquí alpí. La federació vol crear equips de raquetes, esquí de fons, surf de neu i patinatge artístic, en funció del nombre d’interessats.

Aquest seria un primer pas per poder organitzar el 2022 un